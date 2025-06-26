Топпосадовці "Київзеленбуду", спіймані на "відкатах", вже на лаві підсудних – Нацпол

Обвинувальний акт щодо топ-посадовців КО "Київзеленбуд" скеровано до суду.

Про це інформує Національна поліція України.

Йдеться про генерального директора "Київзеленбуду", його першого заступника та заступника начальника управління капітальних вкладень, уточнює Нацпол.

Їм інкримінують створення та керівництво злочинним співтовариством організацією, а також участь у ній, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Максимальне покарання, яке може загрожувати обвинуваченим - до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нацпол нагадає, що масштабну корупційну схему в комунальному об'єднанні "Київзеленбуд" Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) було викрито цього року.

Тоді оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві Нацполіції спільно з ДБР і Київською міською прокуратурою затримали посадовців, а під час обшуків у фігурантів вилучили понад 4 млн грн, з яких 3,2 млн грн - сума "відкату".

"Організували оборудку генеральний директор і його перший заступник. Вони обирали спільників, лобіювали інтереси певних комерційних структур під час процедури публічних закупівель, отримували та розподіляли корупційні кошти", - ідеться в повідомленні.

Серед своїх підлеглих чиновники підібрали спільників, які готові були порушувати закон і добре комунікували з представниками бізнесу. Ті зустрічалися з підприємцями, вели з ними переговори, отримували та акумулювали "відкати", за вказівкою організаторів розподіляли їх між членами злочинної організації. А заступник начальника управління капітальних вкладень відповідав за підписання офіційних документів.

"За підписання актів без перевірки якості та обсягів виконаних робіт, а також за нестворення штучних перешкод для їхньої подальшої участі в тендерах підрядні організації платили 15% "відкату" від загальної суми перерахованих коштів. Тих, хто відмовлявся "грати за правилами", просто не допускали до публічних закупівель", - повідомляє Нацпол.

Протягом лютого цього року правоохоронці задокументували 15 фактів злочинної діяльності фігурантів: п'ять - одержання від підрядників хабарів на понад 3 млн грн, десять - вимога щодо виплати певних відсотків. Загальна сума, яку члени злочинної організації планували отримати за договорами 2024 року, сягала 25 млн грн.

"Під час досудового розслідування було накладено арешти на активи фігурантів на загальну суму майже 11 млн грн. Крім того, з метою забезпечення спеціальної конфіскації до АРМІ передано майже 3,2 млн грн, отриманих як "відкат", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили в Києві схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт парків і скверів. Посадовців "Київзеленбуду", кошторисника та керівників чотирьох приватних фірм підозрюють у привласненні понад 5 мільйонів гривень.

Слідство встановило, що протягом 2023 року компанія укладала угоди на роботи в різних районах столиці. І підрядники разом із чиновниками вносили завідомо неправдиві дані в документи, завищуючи вартість та обсяги виконаних робіт.

Також повідомлялося, що правоохоронці затримали трьох топчиновників "Київзеленбуду" за підозрою в організації корупційної схеми відкатів. Йдеться про генерального директора (Юрій Бахмат), першого заступника (Олексій Лукаш) і заступника начальника управління капітальних вкладень.