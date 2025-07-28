Российское правительство полностью запретило экспорт бензина

Российское правительство до 31 августа запретило экспорт бензина производителям нефтепродуктов.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Соответствующее постановление подписал российский кабинет министров.

"Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных работ", - пояснило российское правительство.

Причиной такой динамики участники топливного рынка считают недостаточное предложение на бирже на фоне растущего сезонного спроса на нефтепродукты и ремонтов НПЗ.

В начале марта правительство продлило до 31 августа действовавший ранее запрет на экспорт автомобильного бензина для непроизводителей. Ограничение не касалось тогда поставок за границу, осуществляемых компаниями-производителями нефтепродуктов.

Биржевые цены на бензин в июне и июле демонстрировали волатильность, в последние недели они показывали динамичный рост.

Причиной такой динамики участники топливного рынка считают недостаточное предложение на бирже на фоне растущего сезонного спроса на нефтепродукты и ремонтов НПЗ.

The Moscow Times пишет, что резкий рост оптовых цен на бензин начался в апреле, и с тех пор стоимость Аи-92 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже взлетела на 29%, превысив 65 тысяч рублей за тонну.

"Цена Аи-95 подскочила на 28% и превысила 73 тысячи рублей за тонну, едва не побив абсолютный рекорд, установленный летом 2023 года", - говорится в сообщении.

Издание добавляет, что российские нефтегазовые компании из-за санкций сталкиваются с проблемами с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

Как заявил глава российского минэнерго Сергей Цивиленко, "сбои", возникающие на НПЗ, связаны с проблемами в поставках оборудования. Оно попало под европейские санкции в рамках первого же пакета за вторжение в Украину - в феврале 2022 года.

Напомним:

Ранее сообщалось, что В России стремительно растут цены бензин - за последний год розничные цены повысились на 18%. До конца 2025 года ожидается рост цен еще на 8%.

В мае Россия существенно сократила морской экспорт бензина - показатель снизился почти на 50% в годовом измерении.