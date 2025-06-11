Російський удар на тривалий час знеструмив Херсонщину

Після удару російської армії по важливому енергетичному об'єкту, Херсонщина може на тривалий час залишитися без електропостачання.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ситуація з електропостачанням на Херсонщині складна.

"Російські війська атакували важливий енергетичний обʼєкт. Енергетики роблять все можливе, аби ліквідувати наслідки ударів і повернути електропостачання в оселі мешканців регіону", – написав він у Telegram.

"Всі необхідні служби і Міністерства надають потрібну допомогу. Вдячний їм за підтримку! Наразі спрогнозувати термін робіт – неможливо", – зазначив посадовець і закликав мешканців регіону "поставитися із розумінням і підготуватися до тривалої відсутності електропостачання".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що внаслідок масованого обстрілу з боку російських окупаційних військ у Херсоні частково зникло електропостачання і у місті тимчасово було зупинено рух тролейбусів.

Повідомлялося, що 16 травня залізнична інфраструктура Херсону знову була під ворожим обстрілом. Внаслідок атаки пошкоджена будівля вокзалу, вибиті вікна та пошкоджені робочі місця працівників у приміщенні. Один з вагонів поїзда несуттєво постраждав.

Також повідомлялося, що російська авіабомба зруйнувала елеватор групи компаній Prometey, який є одним з найбільших агрохолдингів України.