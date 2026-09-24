Уряд виділив 50 мільйонів гривень на захист енергетики Херсонщини

Уряд виділив Херсонській обласній військовій адміністрації 50 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету на посилення захисту критичної енергетичної інфраструктури області.

Про це інформує Міністерство економіки та довкілля.

Кошти спрямують на додатковий захист восьми енергетичних об'єктів. На них облаштують інженерні конструкції та антидроновий захист критичного обладнання.

"Херсонщина щодня перебуває під ворожими обстрілами, тому посилення захисту енергетичної інфраструктури тут має особливе значення", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Кошти надають на додатковий захист восьми енергетичних об'єктів. Це дозволить підвищити їхню стійкість до атак та зменшити ризики для стабільного енергопостачання громад, повідомили у міністерстві.

Завершити роботи планують до кінця 2026 року.

Нагадаємо:

Для Херсона наступна зима може бути найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення, але місто готується: наразі загальна готовність об'єктів централізованого теплопостачання становить 85,5%, заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Раніше начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів, що через посилення російських обстрілів Херсон наразі отримує стільки ж електроенергії, скільки один супермаркет у Києві.

26 серпня російські війська атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську ТЕЦ – основне джерело тепла для міста. Станція зазнала серйозних руйнувань.

27 серпня росіяни повторно атакували Херсонську ТЕЦ керованими авіабомбами. Вони повністю знищили та вивели з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке ще залишалося на станції.