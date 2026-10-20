На Херсонщині витратили мільйони на відбудову шкіл, які покинули недоробленими – ЗМІ

На Херсонщині витратили мільйони на школи і покинули їх

Протягом останніх двох років на Херсонщині провели цілу низку тендерів вартістю у кілька сотень мільйонів гривень на відновлення шкіл та будівництво укриттів для них. Більшість з цих проєктів сьогодні просто покинуті.

Про це йдеться у розслідування Bihus.Info.

За повідомленням, підряди тоді дісталися низці компаній, наближених до колишнього та нинішнього керівництва міста і областіЗагалом на підконтрольній Україні частині Херсонської області, включно з самим Херсоном, нині проживають понад 12 тисяч дітей шкільного віку.

Переважна більшість із них навчаються виключно дистанційно - через безпекову ситуацію або ж відсутність укриттів. 771 учень навчається у змішаному форматі, який поєднує онлайн-уроки із заняттями безпосередньо в закладах освіти.

У області також почали зводити підземні школи.

Для отримання державного фінансування тодішній очільник Херсонської МВА Роман Мрочко навіть гарантував, що після завершення будівництва діти повернуться до очного або змішаного навчання.

Однак станом на жовтень 2026 року жоден із цих об'єктів так і не став повноцінною школою. Будівництво зупинили, а договори з підрядниками розірвали. Теперішній начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько заявив, що доки Херсон перебуває в зоні активних бойових дій, організувати навчання в цих закладах неможливо навіть у разі завершення робіт.

Крім того, за словами Шанька, на всіх трьох об'єктах виявили порушення норм безпеки та проєктних вимог. За цими фактами відкриті кримінальні провадження.

Водночас підрядники вже отримали за виконані роботи десятки мільйонів гривень. Кошти громаді не відшкодовані, а збитки, за словами чинного очільника МВА, є багатомільйонними.

Самого Мрочка у 2025 році звільнили з посади. Приблизно через місяць після цього його батьки та сестра стали власниками будинку площею майже 600 квадратних метрів у Петропавлівській Борщагівці під Києвом. А у травні 2026 року дружина Мрочка стала власницею Lexus RX 2023 року випуску.

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