У Херсоні частково зникло електропостачання внаслідок ворожого обстрілу

У Херсоні частково зникло електропостачання внаслідок масованого обстрілу з боку російських окупаційних військ.

Про це написав в Telegram начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, через це у місті тимчасово зупинено рух тролейбусів.

"Місця та обсяги пошкоджень наразі з’ясовують фахівці. Стежте за нашими оновленнями", – додав він.

Нагадаємо:

12 березня у Херсоні завершився опалювальний сезон для містян, які отримують тепло від централізованого опалення, а також для об'єктів соціально-культурної сфери. Це зумовлено температурними нормами.