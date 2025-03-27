У Херсоні частково зникло електропостачання внаслідок ворожого обстрілу
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У Херсоні частково зникло електропостачання внаслідок масованого обстрілу з боку російських окупаційних військ.
Про це написав в Telegram начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами, через це у місті тимчасово зупинено рух тролейбусів.
"Місця та обсяги пошкоджень наразі з’ясовують фахівці. Стежте за нашими оновленнями", – додав він.
Нагадаємо:
12 березня у Херсоні завершився опалювальний сезон для містян, які отримують тепло від централізованого опалення, а також для об'єктів соціально-культурної сфери. Це зумовлено температурними нормами.