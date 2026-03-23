До 5 років і з-за кордону: які вживані авто купують українці

Анастасія Дячкіна — 23 березня, 10:50
У лютому українці придбали майже 3 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до 5 років.

Про це повідомляє Асоціація українських автовиробників "Укравтопром".

Загалом упродовж місяця український автопарк поповнили 14,8 тисячі легковиків з пробігом. Таким чином, майже кожен п'ятий імпортований автомобіль був віком до 5 років.

Найбільшу частку в цьому сегменті становили бензинові авто – 55%.Далі за популярністю йдуть гібридні (21%), електромобілі (17%), дизельні (6%), автомобілі з газобалонним обладнанням (1%).

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років користувалися:

  • Nissan Rogue – 168 автомобілів;
  • Mazda CX-5 – 150;
  • Volkswagen Tiguan – 136;
  • Tesla Model Y – 113;
  • Audi Q5 – 106;
  • Ford Escape – 89;
  • Tesla Model 3 – 69;
  • Jeep Compass – 66;
  • Ford Edge – 55;
  • BMW X5 – 50.

Нагадаємо:

Українці впродовж лютого придбали 466 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 48% менше, ніж у лютому 2025 року.

Імпорт бензину за місяць зріс на 18%: створено запас перед кризою на Близькому Сході
Україна збільшила імпорт дизелю: найбільші постачальники

