До 5 років і з-за кордону: які вживані авто купують українці
Getty Images
У лютому українці придбали майже 3 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до 5 років.
Про це повідомляє Асоціація українських автовиробників "Укравтопром".
Загалом упродовж місяця український автопарк поповнили 14,8 тисячі легковиків з пробігом. Таким чином, майже кожен п'ятий імпортований автомобіль був віком до 5 років.
Найбільшу частку в цьому сегменті становили бензинові авто – 55%.Далі за популярністю йдуть гібридні (21%), електромобілі (17%), дизельні (6%), автомобілі з газобалонним обладнанням (1%).
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років користувалися:
- Nissan Rogue – 168 автомобілів;
- Mazda CX-5 – 150;
- Volkswagen Tiguan – 136;
- Tesla Model Y – 113;
- Audi Q5 – 106;
- Ford Escape – 89;
- Tesla Model 3 – 69;
- Jeep Compass – 66;
- Ford Edge – 55;
- BMW X5 – 50.
Нагадаємо:
Українці впродовж лютого придбали 466 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 48% менше, ніж у лютому 2025 року.