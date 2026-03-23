Втратили $75 мільярдів: світові автовиробники скорочують виробництво електрокарів

Світові гравці на ринку автомобілів, такі як Honda, Ford, Mercedes-Benz та ще 9 брендів, скорочують плани з виробництва електрокарів і повертаються до постачання бензинових та гібридних авто.

Про це пише Financial Times.

Серед причин виділяють стійкий попит на двигуни внутрішнього згоряння та скасування політики підтримки – як у США, так і в Європі.

Наприклад, японський бренд Honda закинув план припинити виробництво бензинових машин до 2040 року. Компанія передбачає 16 млрд дол. втрат у наступні два роки через свою політику щодо електрокарів.

Mercedes-Benz, Ford, Stellantis та Volvo Cars також відмовилися від планів повністю перейти на електромобілі.

Серед люксових брендів, у Rolls-Royce заявили, що також продовжуватимуть виробляти бензинові авто й після 2030 року.

Таке переорієнтування пов'язане з політикою президента США Дональда Трампа щодо автомобілів. Його адміністрація у 2025 році скасувала податкові пільги на електромобілі, що призвело до зниження попиту, скоротила видатки на зарядну інфраструктуру та послабила цільові показники викидів транспортних засобів. ЄС також послабив свої цільові показники викидів.

Видання оцінює, що такі зміни в стратегіях автовиробників обійшлися світовому автопрому в понад 75 млрд дол. за 2025 рік.

Бренди Bentley, Lotus, Audi та Porsche також планували повністю або на 80% перейти на електрокари впродовж наступного десятиліття. Їм теж довелося скоротити ці плани.

Бренд Lamborgini хотів запустити свій перший електрокар, Lanzador, до 2030 року. Зараз модель переформатували у гібрид із підзарядкою від мережі.

Виробники Ferrari минулоріч удвічі скоротили ціль виробництва електромобілів до 2030 року, проте продовжують працювати над своєю першою електричною моделлю.

