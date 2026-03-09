Війна на Близькому Сході загрожує експорту авто з Азії: особливо вразливий Китай

Війна США та Ізраїлю з Іраном загрожує поставкам автомобілів з Азії до Близького Сходу – одного з ключових експортних напрямків для азійських автовиробників.

Про це повідомляє "Укравтопром"

Китай особливо вразливий, оскільки Близький Схід є його другим за величиною закордонним ринком.

З 8,32 млн авто, експортованих китайськими автовиробниками у 2025 році, 1,39 млн було відправлено до країн Перської затоки.

Індія у 2025 році експортувала автомобілів на суму $8,8 млрд, з яких 25% — на Близький Схід, переважно до Саудівської Аравії.

Південна Корея у 2025 році експортувала авто на $72 млрд, включаючи $5,3 млрд на Близький Схід.

Японія також зазнала впливу: минулого року Toyota експортувала на Близький Схід 320699 авто.

Нагадаємо:

Уряд Китаю вимагає від провідних нафтопереробних заводів країни припинити експорт дизельного пального та бензину, через те, що ескалація конфлікту в Перській затоці перешкоджає постачанню нафти.