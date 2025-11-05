Російські компанії переходять у режим виживання – розвідка

Російська економіка входить у фазу затяжного спаду: за підсумками III кварталу 2025 року головними проблемами для бізнесу стали неплатежі контрагентів, падіння попиту та брак оборотних коштів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Російська економіка входить у фазу затяжного спаду: компанії дедалі частіше повідомляють про фінансові труднощі, скорочують витрати й відкладають інвестиції", – говориться у повідомленні.

СЗРУ повідомляє, що 38,9 % російських підприємств заявили про затримки платежів з боку партнерів – проти 25 % роком раніше.

Зниження попиту на продукцію та послуги фіксують 34 % компаній (у II кварталі – 30 %), а нестачу оборотних коштів – 32,4 %. Логістичні труднощі відчули 15 % респондентів, тоді як ще кілька місяців тому таких було лише 10 %.

Більшість підприємств відповідає на кризу скороченням витрат. Заходів із "оптимізації" вживають 68 % компаній, переважно зменшуючи адміністративні видатки (80 %) та витрати на послуги (37 %). Ще 15 % скоротили інвестиційні програми, відкладаючи будь-які плани розширення.

"Оцінюючи загальний стан економіки, бізнес називає ситуацію "складною та тривожною". Навіть прогнозоване зниження облікової ставки у 2026 році не сприймається як гарантія поліпшення ділового клімату", – говориться у повідомленні.

"Замість розвитку російські компанії зосереджуються на виживанні та збереженні фінансової стійкості. Зростання частки неплатежів – з 25 % до 38,9 % – свідчить про локальну рецесію в корпоративному секторі, яка в перспективі переросте в системну кризу", – переконані в українській розвідці.

Нагадаємо:

Раніше Служба зовнішньої розвідки України розповіла про те, що росіяни дедалі гірше оцінюють економічні перспективи країни. Рівень песимізму щодо економіки РФ став одним із найвищих за 20 років спостережень.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що ціни на російську нафту Urals впали до найнижчого рівня з весни, поставивши під сумнів реалістичність бюджетних планів і Москви, і Мінська.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Росія дедалі частіше "розраховується" з союзниками у війні проти України власними територіями. Не маючи ресурсів для розвитку найбільшого регіону країни – Далекосхідного федерального округу – Москва відкриває шлях зовнішній експансії.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України заявила, що Росія загнала себе до пастки, збільшивши оборонні витрати і зробивши військово-промисловий комплекс головним драйвером попиту.