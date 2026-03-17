Британію радо приймуть назад до єдиного ринку ЄС – міністр Франції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європейський Союз радо зустріне Велику Британію "з розпростертими обіймами", якщо вона вирішить повернутися на єдиний ринок.

Про це повідомляє Reuters.

Заява пролунала на тлі того, як Лондон все активніше домагається перезавантаження відносин з ЄС.

Заява Барро, зроблена на заході в Берліні разом із міністром закордонних справ Німеччини, пролунала після того, як міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз раніше у вівторок заявила, що Велика Британія готова пристосуватися до багатьох бізнес-правил ЄС, щоб стимулювати економічне зростання.

"Подивіться на наших британських друзів, Британію, які говорили про перезавантаження, які зараз говорять про приєднання, а деякі з них згадують термін "митні союзи".

Тож давайте скажемо нашим британським друзям, що якщо вони готові повернутися на єдиний ринок з усіма пов'язаними з цим привілеями та обов'язками, їх зустрінуть з розпростертими обіймами", – сказав Барро.

Лейбористський уряд прем'єр-міністра Кіра Стармера все голосніше заявляє про економічні витрати, пов'язані з Brexit, який був здійснений попередньою консервативною адміністрацією у 2020 році після референдуму 2016 року.

Однак він виключив можливість повернення до єдиного ринку або вступу до митного союзу.

