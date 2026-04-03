Франція почала виробляти електровози для України

У Франції на заводі Alstom у місті Бельфор почалося виробництво електровозів для України.

Про це повідомила "Укрзалізниця" 3 квітня.

"Фахівці Alstom Transport провели моніторинг і конкурсний відбір українських постачальників, які можуть долучитися до локалізації виробництва електровозів", - йдеться в повідомленні.

В Україні виготовлятимуть радіостанції, системи локомотивної безпеки та пожежної сигналізації, елементи гальмівної системи, зчепки, обігрівачі кабіни машиніста, сидіння та деталі системи подачі піску.

Зазначається, що окремо тривають перемовини щодо виробництва коліс.

"Виробництво нових електровозів для "Укрзалізниці" стартувало: вже виготовлено кузови першого електровозу. Він прибуде до України на початку 2027 року для проходження сертифікації та ресурсних випробувань", - йдеться в повідомленні.

Постачання всієї партії з 55 машин планують завершити до травня 2029 року.

"Це перша в історії "Укрзалізниці" настільки масштабна закупівля електровозів, і важливо, що українські виробники також братимуть участь у їх створенні", - додали в "Укрзалізниці".

Контракт із Alstom Transport "Укрзалізниця" підписала за результатами міжнародного тендера Світового банку.

За характеристиками нові електровози значно кращі за наявні: максимальна потужність до 9000 кВт, швидкість — до 120 км/год.