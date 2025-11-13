Німецькі товари потрапляли до підсанкційної російської компанї через Узбекистан – ЗМІ

Німецькі журналісти визначили, що автомобілі німецьких компаній потрапляли через Узбекістан до підсанкційного російського підприємства, одного з найбільших виробників добрив у світі, "Уралкалий".

Про це повідомляє група журналістів-розслідувачів CORRECTIV.

За даними розслідування CORRECTIV, кілька поставок з машинобудівного заводу Köppern у 2023 року, ймовірно, надійшли до одного з найбільших світових виробників добрив, російської компанії "Уралкалий".

Торгові дані свідчать про схему, за допомогою якої "Уралкалий" міг забезпечувати себе машинами та деталями обладнання від машинобудівного заводу Köppern та інших німецьких виробників.

Так, товари на десятки мільйонів євро могли потрапити з Німеччини через Узбекистан до Росії.

"Уралкалий" був давнім клієнтом машинобудівного заводу Köppern.

З 2022 року продукцію заводу, від якого залежить російське підприємство почало поставляти продукцію на філію російської компанії в Узбекистані, Etc U Stan, що базується в Ташкенті. Після цього у РФ почали з'являтися дерев'яні ящики, як у Köppern.

Деякі кейси свідчать про реекспорт продукції в РФ. Зокрема, у одному випадку лише через два дні після отримання продукту, узбецька компанія сама експортувала до Росії дерев'яний ящик з ідентичною вагою. Назва: "Частина обладнання для грануляції KCl", тобто хлориду калію.

У різних митних списках CORRECTIV знайшли за період з листопада 2023 року по травень 2024 року загалом 14 примітних митних записів, в яких, згідно з документами, німецький експорт до Узбекистану і звідти, ймовірно, прямував далі до Росії.

Вартість і вага були в обох випадках ідентичними, описи частково містили однакові орфографічні помилки.

Деякі поставки датовані одним і тим же днем, деякі відбулися з інтервалом у кілька днів. Задекларована вартість цих поставок становить близько 4,5 мільйона доларів США.

Сума може бути набагато більшою, оскільки митні дані є неповними. У будь-якому разі, з них видно, що до березня цього року "Уралкалий" закуповував у узбецької імпортної компанії деталі від інших німецьких виробників, які є постачальниками машинобудівного заводу Köppern.

