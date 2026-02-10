Російська компанія РЖД збирається розмістити облігації в юанях

На тлі погіршення ключових показників та маючи 44 мільярди доларів заборгованості, російська компанія РЖД збирається розмістити біржові облігації в юанях на суму близько 244 млн доларів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

ТОВ "Российские железные дороги" готується до розміщення біржових облігацій у юанях на суму близько 244 млн дол. США. Орієнтовна дата розміщення – 11 лютого, строк обігу – 3 роки 7 місяців, річна ставка – до 8%.

"Це відбувається за умов, коли загальний борг компанії перед кредиторами вже перевищує 44 млрд дол. США", – зауважують аналітики СЗРУ.

РЖД затвердило напрями діяльності на 2026 рік. Плановий показник навантаження встановлений на рівні 1,1 млрд т – лише на 1,5% вище результату 2025 року, що, за оцінками СЗРУ, "вже саме по собі свідчить про відсутність амбіцій зростання".

Фактичні операційні дані, однак, демонструють значно гіршу картину, зазначають аналітики. У січні 2026 року обсяг вантажних перевезень у мережі РЖД скоротився до 89,3 млн т, що на 4% менше, ніж у січні 2025 року.

Ще різкіше погіршився вантажообіг, який знизився на 11,6% через падіння середньої дальності перевезень – прямий індикатор послаблення економічної активності всередині країни.

Найглибше просідання зафіксовано в перевезеннях металобрухту (-43,2%), цементу (-30%), чорних металів (-14,5%) та вугілля (-8,7%). Ці сегменти традиційно формують основу вантажної бази російської залізниці, а їхнє скорочення напряму відображає спад у вугільному та металургійному секторах, а також стагнацію будівельної галузі.

Локальне зростання спостерігається лише на експортно орієнтованих напрямках у бік Азії – на південно-східній залізниці (+10,5%), забайкальській (+6,6%) та східно-сибірській (+3,2%), що лише підкреслює слабкість внутрішнього попиту.

"Реальна динаміка перевезень російською залізницею дедалі виразніше сигналізує про структурний спад у ключових галузях – металургії, будівництві та вугільному секторі – і хронічну слабкість внутрішнього попиту, яку не здатні компенсувати ані формальні плани зростання, ані точковий експортний трафік у напрямку Азії", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у 2025 році порівняно з 2024 роком перевезення вантажів залізницями Російської Федерації знизилося ще на 5,6% до 1,1 млрд тонн, і це найнижчий рівень з 2009 року.

Раніше повідомлялося, що РЖД готується вимушено звільняти персонал через фінансові проблеми бюджету, по якому вдарили обвальне падіння вантажоперевезень і зростання ставок за кредитами.

У 2024 році Росія зіштовхнулася зі зростаючими труднощами з доставленням товарів до Китаю через свою східну залізничну мережу, що є ознакою більших економічних проблем, спричинених війною та санкціями.

В Росії в першій половині 2025 року на 17% в річному вимірі скоротився випуск вантажних залізничних вагонів на фоні стрімкого падіння перевезень і зниження виручки АТ "РЖД".

Раніше повідомлялося, що російська залізниця продовжує фіксувати обвальне падіння вантажоперевезень по РФ. Спад за підсумками минулого року, який становив 4,1% і став рекордним за останні 15 років, у 2025 році прискорився вдвічі.