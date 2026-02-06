Уламки БПЛА пошкодили залізницю на Львівщині

Пʼятого лютого в селі Підбірці, що на Львівщині, уламки БПЛА пошкодили лінію сигналізації та вікна в будівлі тягової підстанції "Підбірці", залізниці.

Про це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За словами Зінкевича, затримок поїздів і відключень електроенергії не було. Також неподалік підстанції виявили уламок дрона без бойової частини.

Нагадаємо:

Одна людина загинула та ще чотири постраждали внаслідок російського удару по Дніпропетровській області вночі 6 лютого. Двох людей дістали з-під завалів.

Внаслідок атаки російських дронів на Запоріжжя отримав поранення 14-річний хлопець, пошкоджено житлові будинки, знеструмлено 12 тисяч абонентів.