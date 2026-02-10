У Росії ціни на огірки наблизилися до вартості м'яса

У Росії різко подорожчали огірки: середня роздрібна ціна за кілограм на початок лютого сягнула 300 руб.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані Forbes.

Це на 111% більше, ніж було в листопаді минулого року.

Водночас аналітична компанія "АБ-Центр" зафіксувала, що з кінця грудня огірки подорожчали в роздріб на 41,8% — з 223,7 до 317,2 руб. за кілограм.

Росіяни, своєю чергою, скаржаться, що в різних регіонах ціни на огірки піднялися до 500 і навіть 1 тис. руб. за кілограм.

Фактично кілограм огірків зрівнявся за вартістю з кілограмом м'яса.

Так, за даними Росстату на 2 лютого, кілограм свинини коштував 396,93 руб., а яловичини — 700,5 руб.

З січня ціни на овочі, особливо огірки, традиційно зростають через зниження врожайності теплиць в зимовий період, підвищений попит після новорічних свят і логістичні витрати, зазначили в мережі російських гіпермаркетів "Лента".

При цьому представник ритейлера додав, що в поточному році врожайність у всіх тепличних комплексах різко знизилася через аномальні холоди на всій території Росії.

Нагадаємо:

Росія на початку 2026 року наблизилася до низки країн Євросоюзу за рівнем цін на харчові продукти, а за окремими позиціями вже випередила Європу.