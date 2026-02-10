Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

РФ наздогнала ЄС за цінами на продукти: Росстат не відображає реальних цінників

Віктор Волокіта — 10 лютого, 13:03
РФ наздогнала ЄС за цінами на продукти: Росстат не відображає реальних цінників
The Moscow Times

Росія на початку 2026 року наблизилася до низки країн Євросоюзу за рівнем цін на харчові продукти, а за окремими позиціями вже випередила Європу.

Про це повідомляють "Важливі історії", які проаналізували дані Росстату і сервісу Numbeo, а також цінники в найбільшій роздрібній мережі "П'ятірочка", передає The Moscow Times.

Як пише видання, в десяти європейських країнах — Румунії, Польщі, Чехії, Португалії, Литві, Угорщині, Болгарії, Хорватії, Латвії та Іспанії — половина або більше базових товарів коштують стільки ж, скільки в Росії, або дешевше.

В інших країнах, наприклад у Німеччині, літр молока в мережі Lidl коштує в півтора раза дешевше, ніж у російській "П'ятірочці" (вартість літра молока в "П'ятірочці" в середньому становить 132 рублі).

У Чехії та Іспанії ціни на молоко також виявилися нижчими: у перерахунку на рублі — 89 і 108 відповідно.

Найбільш помітною виявилася різниця в ціні на помідори: кілограм у "П'ятірочці" коштує понад 500 рублів, що вдвічі перевищує їхню вартість у Європі.

Дешевше в ЄС також бутильована вода, банани, сир, картопля, білий рис, зелень, вино, яблука, апельсини і салат. Куряче філе коштує приблизно однаково.

При цьому медіанна зарплата в Росії в 2025 році становить 64,5 тисячі рублів (близько 710 євро), в той час, як, наприклад, в Німеччині аналогічний показник після вирахування податків дорівнює приблизно 2600 євро, а в Польщі та Чехії — близько 120 тисяч рублів.

В результаті росіяни витрачають на харчування в середньому 32% своїх щомісячних витрат, тоді як в ЄС ця частка значно нижча — від 11,6% в Німеччині до 25,1% в Румунії.

Різке зростання цін в Росії стало особливо помітним після підвищення ПДВ з 20 до 22% з січня поточного року: з 22 грудня 2025-го по 2 лютого 2026-го продовольство подорожчало в середньому на 3,4%, що вдвічі перевищує темпи зростання роком раніше.

Згідно з державною статистикою, за чотири роки повномасштабної війни ціни на продукти зросли в середньому на 35% при накопиченій інфляції близько 40%. Найбільше подорожчали риба, банани, маргарин, яловичина і огірки, тоді як подешевшали лише чотири позиції — морква, буряк, капуста і гречка.

При цьому усереднена статистика часто не відображає реальних цінників у магазинах: наприклад, літр пастеризованого молока Росстат оцінює в 98 рублів, тоді як у "Пятерочці" він коштує близько 132 рублів, а кілограм помідорів — понад 500 рублів проти офіційних 257.

Нагадаємо:

Ліквідні активи фонду національного добробуту (ФНД), якими російський уряд компенсує недобір нафтогазових доходів бюджету, можуть бути повністю вичерпані трохи більше ніж через рік при збереженні поточних цін на нафту.

Росія продукти ціни

продукти

РФ наздогнала ЄС за цінами на продукти: Росстат не відображає реальних цінників
В Україні зріс попит на доставку їжі під час блекаутів: які регіональні відмінності
Свириденко хоче, щоб торгові мережі більше продавали українські продукти

Останні новини