РФ наздогнала ЄС за цінами на продукти: Росстат не відображає реальних цінників

Росія на початку 2026 року наблизилася до низки країн Євросоюзу за рівнем цін на харчові продукти, а за окремими позиціями вже випередила Європу.

Про це повідомляють "Важливі історії", які проаналізували дані Росстату і сервісу Numbeo, а також цінники в найбільшій роздрібній мережі "П'ятірочка", передає The Moscow Times.

Як пише видання, в десяти європейських країнах — Румунії, Польщі, Чехії, Португалії, Литві, Угорщині, Болгарії, Хорватії, Латвії та Іспанії — половина або більше базових товарів коштують стільки ж, скільки в Росії, або дешевше.

В інших країнах, наприклад у Німеччині, літр молока в мережі Lidl коштує в півтора раза дешевше, ніж у російській "П'ятірочці" (вартість літра молока в "П'ятірочці" в середньому становить 132 рублі).

У Чехії та Іспанії ціни на молоко також виявилися нижчими: у перерахунку на рублі — 89 і 108 відповідно.

Найбільш помітною виявилася різниця в ціні на помідори: кілограм у "П'ятірочці" коштує понад 500 рублів, що вдвічі перевищує їхню вартість у Європі.

Дешевше в ЄС також бутильована вода, банани, сир, картопля, білий рис, зелень, вино, яблука, апельсини і салат. Куряче філе коштує приблизно однаково.

При цьому медіанна зарплата в Росії в 2025 році становить 64,5 тисячі рублів (близько 710 євро), в той час, як, наприклад, в Німеччині аналогічний показник після вирахування податків дорівнює приблизно 2600 євро, а в Польщі та Чехії — близько 120 тисяч рублів.

В результаті росіяни витрачають на харчування в середньому 32% своїх щомісячних витрат, тоді як в ЄС ця частка значно нижча — від 11,6% в Німеччині до 25,1% в Румунії.

Різке зростання цін в Росії стало особливо помітним після підвищення ПДВ з 20 до 22% з січня поточного року: з 22 грудня 2025-го по 2 лютого 2026-го продовольство подорожчало в середньому на 3,4%, що вдвічі перевищує темпи зростання роком раніше.

Згідно з державною статистикою, за чотири роки повномасштабної війни ціни на продукти зросли в середньому на 35% при накопиченій інфляції близько 40%. Найбільше подорожчали риба, банани, маргарин, яловичина і огірки, тоді як подешевшали лише чотири позиції — морква, буряк, капуста і гречка.

При цьому усереднена статистика часто не відображає реальних цінників у магазинах: наприклад, літр пастеризованого молока Росстат оцінює в 98 рублів, тоді як у "Пятерочці" він коштує близько 132 рублів, а кілограм помідорів — понад 500 рублів проти офіційних 257.

