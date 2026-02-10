Росіяни знову почали блокувати Telegram

У Росії почали "уповільнювати" месенджер Telegram.

Про це повідомляє російське пропагандиське видання РБК із посиланням на власні джерела.

За словами двох джерел видання, "Роскомнадзор" планує почати вживати заходів щодо часткового обмеження роботи сервісу у вівторок, 10 лютого.

Ще одне джерело РБК додало, що заходи щодо уповільнення Telegram вже вживаються.

Як повідомляє російське видання Meduza, росіяни вже другий день поспіль скаржаться на проблеми з роботою додатка.

Нагадаємо:

Месенджер у Росії вже неодноразово "уповільнювали". Російська влада стверджувала, що месенджер використовують для шахрайства та вербування.

Telegram відповів на розслідування видання "Важные истории" щодо можливої співпраці з російськими спецслужбами. У компанії заявили, що доступу до серверів не має жодна третя сторона.