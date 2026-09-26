Росіяни вдруге за тиждень атакували фармкомпанію "Дарниця"

Вранці 26.09 росіяни знову завдали удару по заводу фармацевтичної компанії Дарниця.

Про це повідомляє членкиня стратегічної ради "Дарниці" Катерина Загорій.

Постраждалих внаслідок атаки немає. Ступінь пошкодження приміщень заводу не уточнюють.

Нагадаємо:

23 вересня росіяни поцілили у фармацевтичний завод "Дарниця" у Києві, обійшлося без жертв.

У ніч з 27 на 28 червня російські загарбники здійснили масовану атаку по Києву, внаслідок чого постраждав виробник ліків, компанія Дарниця.

Внаслідок російської атаки 3 вересня пошкоджено логістичний комплекс "Біокон" у Бориспільському районі Київщини – один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни.

Раніше повідомлялося, що частині регіонів України спостерігається зростання попиту на деякі лікарські засоби, через що їхні запаси в аптеках скорочуються, а в деяких випадках наявних обсягів може вистачити лише на 2-3 тижні.

Очільник Державного експертного центру МОЗ Едем Адаманов заявив, що російські атаки на фармацевтичні склади не спричинили дефіциту ліків в Україні, а аптечні мережі мають запаси на один-два місяці.