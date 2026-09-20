У Ірані загострюється дефіцит ліків на тлі блокади США

Дефіцит ліків стає дедалі серйознішою проблемою для пересічних іранців, оскільки перебої в морських перевезеннях, санкції, інфляція, ослаблення ріала та прямі збитки, завдані фармацевтичному сектору Ірану, негативно позначаються на забезпеченні країни ліками.

Про це повідомляє Kyodo News.

Міністр охорони здоров'я Ірану Мохаммад Реза Зафарганді заявив, що з початку війни було атаковано 16 фармацевтичних заводів і понад 70 лікарень, назвавши ці удари порушенням гуманітарних норм.

Серед постраждалих – компанія "Tofigh Daru Research and Engineering Co.", розташована в Тегерані, яка виробляє активні фармацевтичні інгредієнти (АФІ), що використовуються в ліках, зокрема для лікування раку та розсіяного склерозу.

Проблеми з постачанням ліків поглибилися через обмеження на морські перевезення та перебої в морській торгівлі.

Іранські чиновники заявляють, що морська блокада з боку США та загальні умови воєнного часу ускладнили ввезення фармацевтичної сировини в країну, особливо від таких основних постачальників, як Індія та Китай.

Хоча ліки та гуманітарні товари формально не підпадають під дію багатьох санкцій, іранські компанії натрапляти на труднощі при переказі коштів іноземним постачальникам, оформленні страхування та організації поставок.

За словами міністра, одне вантажне судно може перевозити кілька тисяч тонн фармацевтичної сировини, тоді як літак — лише близько 20–40 тонн. Як наслідок, обсяг сировини, що надходить до країни, різко скоротився, тоді як транспортні витрати зросли.

Крім того, інфляція та знецінення іранського ріала призвели до подорожчання імпортної сировини, обладнання, пакування та транспорту, що тисне на виробників, дистриб'юторів, аптеки та, зрештою, на пацієнтів.

Існують побоювання, що пацієнти з раком, люди з діабетом, люди похилого віку та сім'ї, які доглядають за хворими на хронічні захворювання родичами, постраждають, коли ліки стануть недоступними або надто дорогими.

Нагадаємо:

Цього тижня через Ормузьку протоку пройшли щонайменше дві партії скрапленого природного газу, оскільки виробники шукають способи збільшити постачання на ринок, який страждає від дефіциту пропозиції та стрімкого зростання цін.