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Росіяни поцілили по фармзаводу "Дарниця"

Володимир Тунік-Фриз — 28 червня, 12:54
Росіяни поцілили по фармзаводу Дарниця
Росіяни поцілили по одному з найбільших виробників ліків країни
Олександр Чекменьов

У ніч з 27 на 28 червня російські загарбники здійснили масовану атаку по Києву, внаслідок чого постраждав виробник ліків, компанія Дарниця.

Про це повідомила членкиня стратегічної ради "Дарниці" Катерина Загорій.

"З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків", – зазначила Катерина Загорій.

Загиблих і постраждалих серед працівників немає, а завод продовжить свою роботу, додали у компанії.

Фото фармкомпанії Дарниця надане ЕП
Фото фармкомпанії "Дарниця" надане ЕП

У компанії не коментують ступені пошкодження заводу.

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