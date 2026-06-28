Росіяни поцілили по фармзаводу "Дарниця"

Росіяни поцілили по одному з найбільших виробників ліків країни

У ніч з 27 на 28 червня російські загарбники здійснили масовану атаку по Києву, внаслідок чого постраждав виробник ліків, компанія Дарниця.

Про це повідомила членкиня стратегічної ради "Дарниці" Катерина Загорій.

"З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків", – зазначила Катерина Загорій.

Загиблих і постраждалих серед працівників немає, а завод продовжить свою роботу, додали у компанії.

Фото фармкомпанії "Дарниця" надане ЕП

У компанії не коментують ступені пошкодження заводу.