Уряд спростив вимоги до роботи аптек в умовах воєнного стану

Уряд спростив умови роботи аптек: зміни стосуються відкриття та роботи аптечних закладів, кадрових питань, використання приміщень і формування асортименту товарів.

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.

Уряд затвердив зміни до Ліцензійних умов, розроблені МОЗ спільно з Держлікслужбою.

Зміни мають "спростити окремі правила роботи аптек, розширити можливості залучення працівників та зробити організацію їхньої роботи більш гнучкою, зокрема в умовах воєнного стану".

Вони стосуються відкриття та роботи аптечних закладів, кадрових питань, використання приміщень і формування асортименту товарів.

"Водночас вимоги до якості та зберігання лікарських засобів, кваліфікації працівників і правил відпуску рецептурних препаратів залишатимуться без змін", – наголошують у міністерстві.

Зокрема, на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення пропонується спростити перевірку аптек перед отриманням ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

Відповідність приміщень, обладнання та кваліфікації працівників встановленим вимогам перевірятимуть на підставі документів, які подає заявник.

Такий підхід застосовуватиметься як під час отримання нової ліцензії, так і у разі розширення діяльності.

"Це дозволить відкривати нові аптеки або розширювати аптечні мережі без обов'язкової виїзної перевірки, що особливо важливо на територіях, де її проведення ускладнене через безпекову ситуацію", – говориться у повідомленні.

Також пропонується зробити більш гнучким формування асортименту аптек. Наразі МОЗ визначає перелік товарів, які дозволено продавати в аптечних закладах. Натомість пропонується перейти до іншого підходу: аптеки зможуть продавати лікарські засоби та інші товари, крім тих категорій, які МОЗ окремо визначить як заборонені.

"Це дозволить аптекам швидше змінювати асортимент відповідно до потреб відвідувачів та появи нових категорій товарів без необхідності щоразу оновлювати перелік дозволеної продукції", – говориться у повідомленні.

Крім того, у приміщеннях аптек пропонується дозволити розміщувати банкомати, платіжні термінали та комплекси самообслуговування (наприклад, термінали для проведення платежів).

Частину площі також можна буде передавати в оренду або суборенду іншому суб'єкту господарювання для діяльності, дозволеної Ліцензійними умовами.

Це дасть аптекам більше можливостей для використання своїх приміщень та розміщення додаткових сервісів для відвідувачів.

Зміни також передбачають більше можливостей для організації роботи працівників.

"У разі тимчасової нестачі працівників аптеки зможуть залучати за цивільно-правовими договорами (тобто не обов'язково оформлюючи людину до штату) працівників інших суб'єктів, які мають відповідну ліцензію", – зазначили у відомстві.

Вони зможуть долучатися до виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки та їх роздрібного продажу, але обов'язково мають відповідати встановленим професійним і кваліфікаційним вимогам.

Це допоможе аптекам безперервно працювати у разі вакансій, тимчасової відсутності працівників або підвищеного навантаження, кажуть у відомстві.

Водночас пропонується спростити тимчасове заміщення уповноваженої особи аптеки (працівника, відповідального за забезпечення якості лікарських засобів).

Якщо такий працівник тимчасово відсутній, наприклад через відпустку або хворобу, його обов'язки можна буде покласти на іншого працівника, який відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам.

Окремі зміни стосуються аптек та аптечних пунктів у населених пунктах, де не вистачає фармацевтичних працівників і це може впливати на доступність ліків. У визначених випадках до відпуску лікарських засобів пропонується дозволити залучати фахівців із відповідною медичною освітою та професійною підготовкою.

Крім того, в аптеках та аптечних пунктах у селах і селищах інші працівники аптеки зможуть під керівництвом фармацевта або асистента фармацевта відпускати безрецептурні лікарські засоби. Рецептурні препарати такі працівники відпускати не зможуть.

"Ці нововведення спрямовані на те, щоб спростити щоденну роботу аптек, зменшити зайве регуляторне навантаження та дати їм більше гнучкості в організації роботи, водночас зберігаючи вимоги до якості та безпеки лікарських засобів", – наголосили у міністерстві.

Це також має допомогти аптекам легше реагувати на кадрові та безпекові виклики й підтримувати доступність ліків для пацієнтів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що два дні поспіль російські загарбники завдають ударів по одному з найбільших складів ліків в Україні, Universal logistic.

В частині регіонів України спостерігається зростання попиту на деякі лікарські засоби, через що їхні запаси в аптеках скорочуються, а в деяких випадках наявних обсягів може вистачити лише на 2-3 тижні.

Водночас 10 вересня очільник Державного експертного центру МОЗ Едем Адаманов заявив, що російські атаки на фармацевтичні склади не спричинили дефіциту ліків в Україні, а аптечні мережі мають запаси на один-два місяці.