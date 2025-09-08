Росіяни запасаються готівкою – у валюті

Росіяни почали активніше закуповуватися готівковою валютою. За півроку обсяг заощаджень зріс майже на 1,5 млрд доларів до 93,5 млрд доларів, більший приріст спостерігався лише в першій половині 2022 року.

Про це пише російське видання "Коммерсант".

На поведінку інвесторів вплинув міцний рубль, але ринок в найближчому часі чекає його девальвації, тримати долари вкладах безглуздо, пояснюють російські експерти.

"Є очікування, що курс долара буде рости, все більше прогнозів, що буде саме така динаміка, відповідно, на цьому фоні виник якийсь попит. Доларові депозити залишаться фактично з нульовою доходністю", – говориться у публікації.

Збереження в готівковій валюті швидше підійдуть на короткострокову перспективу. Якщо вибирати між готівкою та квазівалютними інструментами, виходить, що є додаткова вигода від того, щоб брати на себе менше рублевих та російських емітентів, ніж, наприклад, наприкінці минулого року, пише видання.

На довгому горизонті купівельна спроможність готівкової валюти втрачається на 2-4% щороку. У окремі роки інфляція в США досягала 9%, тому такий формат зумовлений приблизно тим же, що й купівля золота, говорять експерти.

"В цілому росіяни продовжують тримати гроші на рублевих рахунках, зазначав Центробанк за підсумками першої половини 2025 року", – пише "Коммерсант".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що китайська валюта так і не змогла замінити росіянам звичні долар і євро. Юань не став валютою заощадження для ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍россиян. Якщо раніше населення активно заощаджувало в доларах і євро, то на поточний момент населення не заощаджує, або не так багато заощаджує в такій валюті, як юань.

Раніше повідомлялося, що російська економіка переживає зростаючий дефіцит ключових світових валют через посилення західних фінансових санкцій, під які, за даними Центробанку РФ, уже потрапило 95% національної банківської системи.

На тлі погіршення економічної ситуації на російських підприємствах стрімко зростають борги із зарплати та приховане безробіття.

Найбільш виражене приховане безробіття — в автопромі та будівництві. Компанії скорочують робочий час і зарплати, щоб утримати ключових спеціалістів, тоді як попит на продукцію падає.

Раніше повідомлялося, що фінансової "подушки безпеки" на випадок втрати роботи немає у 38% росіян, які працюють. Серед тих, у кого є заощадження, 13% зможуть прожити на них менше місяця, 24% – від одного до двох, 12% – від трьох до шести.