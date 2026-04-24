Нацбанк пом'якшив валютні обмеження: кого вони стосуються

Нацбанк вносить низку пом'якшень у діючі валютні обмеження для оборонних підприємств, військовослужбовців, нерезидентів та "Агенції національної єдності".

Про це повідомляє Національний банк України.

Так, спрощуються умови для купівлі валюти оборонними підприємствами. Під час виконання заявок підприємств на купівлю валюти банки матимуть змогу не враховувати залишки коштів в іноземній валюті на рахунках за певних умов.

Ідеться про кошти, які отримали від іноземних держав або уповноважених ними агенцій на фінансування контрактів з виробництва товарів військового призначення та подвійного використання, кінцевими отримувачами яких є складові сил безпеки та сил оборони.

Також йдеться про купівлю іноземної за рахунок бюджетних коштів для виконання держконтракту з метою виробництва товарів військового призначення, кінцевим отримувачем яких є складові сил безпеки та сил оборони.

"Зміни сприятимуть своєчасному виконанню зобов'язань оборонних підприємств перед державними замовниками та належній роботі оборонно-промислового комплексу України загалом", – пояснює регулятор.

Військовослужбовці-нерезиденти матимуть змогу без обмежень купувати та переказувати за кордон іноземну валюту у межах отриманого грошового забезпечення, якщо кошти були зараховані з 1 травня 2026 року.

Крім того, банки отримали можливість зараховувати кошти в гривні в межах України від юридичних осіб-резидентів, фізичних осіб-резидентів і нерезидентів на поточні рахунки всіх військовослужбовців-нерезидентів незалежно від їхнього громадянства.

Спрощуються окремі умови купівлі та переказу валюти з метою залучення висококваліфікованих фахівців-нерезидентів до українських компаній.

Українським компаніям дозвили купувати та переказувати іноземну валюту на рахунки фізичних осіб-нерезидентів – членів наглядових рад / рад директорів / виконавчих органів цих компаній, що відкриті за межами України, у сумі виплат, нарахованих з 1 травня 2026 року, за цивільно-правовими договорами.

Крім того, фізичні особи-нерезиденти зможуть купувати та переказувати за кордон іноземну валюту в сумі виплат, які надійшли з 1 травня 2026 року на їхні рахунки в національній валюті в банках України як заробітна плата, виплати за цивільно-правовими договорами тощо.

Для контролю відповідності валютних операцій вищезазначених клієнтів-нерезидентів вимогам законодавства України банки здійснюватимуть нагляд за такими операціями з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Крім того, пом'якшення здійснення переказів за кордон для урядової агенції ТОВ "Агенція національної єдності" за рахунок бюджетних коштів. Через цю агенцію здійснюватиметься фінансування заходів, спрямованих на підтримку українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну.

Також згідно зі змінами виключено вимогу для страховиків подавати щомісячні розрахунки про виконання вимог до платоспроможності для цілей перебування в переліку страховиків, які мають право здійснювати операції з перестрахування з перестраховиками-нерезидентами.

