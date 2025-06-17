Китайський юань так і не зміг замінити росіянам долар і євро

Китайська валюта так і не змогла замінити росіянам звичні долар і євро.

Про це пише The Moscow Times.

"Населення і компанії не особливо сильно нарощують депозити в юанях", – цитує видання заступника голови правління Сбербанку Анатолія Попова. У цьому банку зберігається понад 40% всіх коштів населення в російських банках.

"Юань не став валютою заощадження для ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍россиян. Якщо раніше населення активно заощаджувало в доларах і євро, то на поточний момент населення не заощаджує, або не так багато заощаджує в такій валюті, як юань", – констатував він.

Видання зазначає, що російські банки почали масово пропонувати вклади в юанях після того, як почали один за одним потрапляти під санкції і втрачати можливість працювати з доларами і євро.

"Але далеко юанізація не просунулася. Юань дійсно обійшов за багатьма показниками долар з євро, але це сталося в основному за рахунок скорочення операцій з "токсичними" валютами. Валютизація коштів населення в банках постійно знижується і за підсумками квітня опустилася до рекордно низьких 5,4%", – говориться у публікації.

На 1 січня 2024 р. росіяни тримали в юанях приблизно 830 млрд руб., або $9 млрд, за умови, що загальний обсяг коштів населення в банках сягав 44,9 трлн рублів. Але завдяки обмеженням на операції з готівковою валютою і високим відсотковим ставкам за рублевими вкладами "юанізація фактично зупинилася", зазначає The Moscow Times.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російська економіка переживає зростаючий дефіцит ключових світових валют через посилення західних фінансових санкцій, під які, за даними Центробанку РФ, уже потрапило 95% національної банківської системи. За підсумками 2024 року Росія отримала лише близько $70 млрд валютної виручки в доларах і євро. Компанії втратили кожен третій долар, який мали отримати за вивезені з країни товари.

Також раніше повідомлялося, що через нові обмеження США банки в країнах, що торгують з Росією, дедалі частіше затримують або зривають платежі, остерігаючись вторинних санкцій. Проведення як імпортних, так і експортних транзакцій стає складним або й неможливим.

Восени 2022 року повідомлялося, що Росія працює над планом купівлі 70 млрд дол у юанях та інших валютах "дружніх" країн до кінця року в умовах, коли половина валютних резервів країни в доларі та євро заморожені західними санкціями.