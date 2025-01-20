Надходження доларів до Росії впали до рівня 1990 років

Російська економіка переживає зростаючий дефіцит ключових світових валют через посилення західних фінансових санкцій, під які, за даними Центробанку РФ, уже потрапило 95% національної банківської системи.

Про це пише The Moscow Times.

За підсумками 2024 року Росія отримала лише близько $70 млрд валютної виручки в доларах і євро, оцінюють аналітики Альфа-банку з посиланням на статистику ЦБ.

За даними Центробанку, за січень-листопад російські експортери вивезли за кордон товарів на $386 млрд, а за підсумками року, згідно з прогнозами регулятора, експортні доходи становитимуть приблизно $420 млрд. Проте, як зазначають у Альфа-банку, лише 18% цих постачань оплачують у доларах і євро - ключових валютах світової торгівлі, на які, за даними SWIFT, припадає 70% товарообігу на планеті.

За даними ЦБ, 43% експорту станом на листопад оплачувалося в рублях, а 38,6% в "інших валютах", головною з яких для Росії став китайський юань.

Надходження основних світових валют відповідає експортним доходам економіки рівня 1990-х років, випливає зі статистики Центробанку: $66,1 млрд 1994 року, $73,7 млрд 1998-го, $69,6 млрд - 1999-го.

Для порівняння: перед початком війни понад 80% валютної виручки російських компаній припадало на долари і євро. А їхні надходження могли становити близько $400 млрд на рік (за даними на 2021 рік).

У реальності доларів і євро торік експортери отримали ще менше - близько $50 млрд, оскільки значна частина виручки "зависла" за кордоном через посилення американських санкцій, вказують в Альфа-банку.

У листопаді під новий раунд обмежень потрапив Газпромбанк - останній із великих держбанків, який зберігав доступ до доларових розрахунків і системи SWIFT. Разом із ним до "чорних списків" було включено ще близько 50 банків, які обслуговували зовнішню торгівлю.

За даними MoneyRoo, російські компанії втратили кожен третій долар, який мали отримати за вивезені з країни товари. За оцінками Альфа-банку, ідеться про суму приблизно в $20 млрд, або понад 2 трлн рублів у перерахунку за поточним курсом ЦБ.

Нагадаємо:

У 2024 році Росія використала майже чверть коштів Фонду національного добробуту для підтримки економіки у стані війни та фінансування вторгнення в Україну.