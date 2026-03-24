У Ощадбанку розповіли, як зараз впливає "угорський кейс" на валютний ринок України

Після інциденту із затриманням інкасаторів та вилученням валюти та цінностей в Угорщині Ощадбанк призупинив перевезення за кордоном, але наразі опрацьовує нові маршрути.

Про це розповів голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

"З моменту інциденту ми не здійснювали завезення коштів. Ми опрацьовуємо нові безпечні маршрути з урахуванням ризиків, які ми побачили, використовуючи територію Угорщини", – сказав він на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Каціон наголосив, що Ощадбанк – єдиний з комерційних банків України, який на сьогоднішній день має діючу ліцензію на такі перевезення територією Євросоюзу.

"Саме тому ми маємо змогу закуповувати валюту без посередників", – пояснив він.

За словами голови правління Ощадбанку, готівка з ЄС транспортувалася для забезпечення стабільного готівкового обігу в Україні і наземна логістика – єдиний варіант завезення на територію України для банків. Раніше такі перевезення здійснювалися авіацією.

Каціон зазначив, що зараз Національний банк України покриває попит на валюту на внутрішньому ринку України з власних резервів. Але "ситуація потребує вирішення", адже обсяги, які потрібні ринку, є значними.

"Населення та фінансовий сектор потребують забезпечення фізичними грошима", – сказав він. За його словами, різниця валютних коштів, які продає і купує населення в Україні складає 6,8 млрд дол, які потрібно завозити на територію України.

За 2025 рік населення купило через каси Ощадбанку понад 1,451 млн дол та 387 млн євро. У той же час у населення банки купили 522 млн дол та 82 млн євро.

"У 2025 році ми забезпечили постачання валюти для 39 банків України у обсязі один мільярд доларів та 800 мільйонів євро", – додав він.

Раніше інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які раніше затримали в Угорщині, повернули представникам банку та українським дипломатам.

В ніч з 5 на 6 березня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України, співробітників Ощадбанку, і викрала гроші та цінності.

Угорщина передала Україні на кордоні 7 затриманих інкасаторів.

Національний банк рекомендував банкам, які здійснюють транскордонне перевезення цінностей, скоригувати маршрути та виключити проїзд територіями країн, де є ризики блокування таких перевезень.