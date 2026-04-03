Нацбанк пом'якшив валютні обмеження: кого стосується

Національний банк України (НБУ) з 4 квітня поліпшить умови для збору коштів для лікування за кордоном та врегулював розрахунки Американсько-Українського інвестиційного фонду.

Про це повідомив НБУ 3 квітня.

Тобто, мова йде про пом'якшення валютних обмежень за двома напрямами.

Перший – дозвіл на купівлю іноземної валюти, щоб накопичити її для подальшого переказу до іноземних медичних закладів для оплати лікування.

Так, українцям, які потребують лікування, або родичам, або благодійному фонду, який збирає кошти на лікування, дозволено в разі дотримання окремих умов купувати іноземну валюту.

Такі зміни не матимуть суттєвого впливу на валютний ринок України.

Другий напрям – виконання умов угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

"Національний банк запровадив належні умови для здійснення розрахунків у гривнях та іноземній валюті на території України, необхідних для діяльності Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, відповідно до реалізації положень угоди, укладеної між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки", - йдеться в повідомленні.

Національний банк України з 14 січня пом'якшив низку валютних обмежень та уточнив особливості валютного регулювання, щоб підтримати роботу українського бізнесу.