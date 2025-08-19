У Росії зростають борги по зарплатах: приховане безробіття б’є рекорди

На тлі погіршення економічної ситуації на російських підприємствах стрімко зростають борги із зарплати та приховане безробіття

Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані Федерації незалежних профспілок Росії (ФНПР).

За даними моніторингу профспілкових організацій, заборгованість із зарплати за липень зросла на 25% — до 1,7 млрд руб, а кількість працівників, які перебувають під ризиком звільнення, збільшилася у 1,5 раза порівняно з минулим роком. Також на третину зросла кількість робочих місць у простої.

За даними Росстату, на кінець травня заборгованість підприємств із зарплати підскочила у 3,4 раза рік до року — до 1,66 млрд руб. (без урахування малого та середнього бізнесу). Роструд фіксує різке зростання частки працівників на неповній ставці: з 9,1% у червні до 14,4% у липні. Станом на 15 липня в такому режимі працювали майже 52 тис. осіб.

Схожа тенденція і з простоєм: кількість працівників у цьому режимі зросла до 11,1% (39,8 тис. осіб). При цьому у червні до звільнення було заявлено понад 20% співробітників, що значно вище, ніж у травні.

Основною причиною зростання боргів із зарплати у ФНПР називають високу ключову ставку Центробанку, яка обмежує доступ підприємств до кредитів на виплати працівникам. Додатковий тиск чинить падіння замовлень.

"Якщо раніше оптимізація відбувалася через нестачу кадрів, то тепер — через нестачу грошей", — зазначила віцепрезидентка бізнес-об’єднання Олена Дибова.

Найбільш виражене приховане безробіття — в автопромі та будівництві. Компанії скорочують робочий час і зарплати, щоб утримати ключових спеціалістів, тоді як попит на продукцію падає.