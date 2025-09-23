Дроны обвалили экспорт российского дизеля до 5-летнего минимума - Financial Times

Украинские дроновые удары по нефтеперерабатывающим заводам России привели к тому, что экспорт дизельного топлива из России приблизился к самому низкому уровню с 2020 года.

Об этом говорится в публикации Financial Times.

С начала августа 2025 года 16 из 38 российских НПЗ подверглись ударам, некоторые из них - по несколько раз. Удары нарушили работу перерабатывающих мощностей более чем на миллион баррелей в день.

В стране начали обсуждать полный запрет на экспорт дизеля до конца года. Последние несколько месяцев в России уже действует запрет на экспорт бензина, но продажу дизеля за границу пока не ограничивали, пишет издание.

Если будет сохраняться нынешний темп, то экспорт дизельного топлива в сентябре упадет до самого низкого месячного показателя с 2020 года, приводятся данные OilX и Vortexa.

В то же время, внутреннего дефицита дизельного топлива в России пока не ощущается - производство превышает внутренний спрос более чем на 50%, отмечает Financial Times.

Напомним:

Атаки украинских дронов на нефтяную инфраструктуру России, которые продолжаются с начала августа, ударили по экспорту нефтепродуктов. С 1 по 15 сентября из российских портов на внешние рынки было отправлено 3,3 млн тонн топлива, что на 18% меньше, чем за тот же период прошлого года, и на 16% меньше среднего значения июля.

Сообщалось, что России придется сократить добычу нефти после атак украинских беспилотников на ключевые объекты нефтяной инфраструктуры.

В то же время, Мониторинговая группа "Института Черноморских стратегических исследований" сообщила, что в августе 2025 года танкеры, находящиеся под санкциями ЕС, США, Великобритании, перевезли 43,6% морской нефти РФ.

Теневой флот сейчас составляет около 17% всех активных нефтяных танкеров в мире. В начале 2025 года во флоте насчитывалось 940 судов, что на 45% больше, чем годом ранее, говорится в исследовании S&P Global Market Intelligence.