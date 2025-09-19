Морський експорт нафтопродуктів з Росії впав після ударів дронів по НПЗ

Атаки українських дронів на нафтову інфраструктуру Росії, які тривають з початку серпня, вдарили по експорту нафтопродуктів.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське видання "Комерсант".

З 1 по 15 вересня з російських портів на зовнішні ринки було відправлено 3,3 млн тонн палива, що на 18% менше, ніж за той же період минулого року, і на 16% менше середнього значення липня. Це випливає з даних Центру цінових індексів (ЦЦІ), які наводить "Комерсант".

Зниження поставок було особливо помітним 11–15 вересня через наслідки атаки на порт Приморськ, звідки експортується до 300 тис. барелів дизельного пального на добу. За даними джерел Reuters, в результаті пошкодження одного з терміналів порту відвантаження були тимчасово припинені.

Також на експорті позначилися позапланові ремонти нафтопереробних заводів (НПЗ).

Як повідомлялося, тільки в серпні Росія внаслідок українських атак втратила 17% потужностей перероблювання, або 1,1 млн барелів на добу.

За даними джерела "Комерсанта" в галузі, 1–16 вересня перероблювання знизилася до 4,96 млн барелів на добу, а 16 вересня — до 4,75 млн.

Аналітики JPMorgan відзначали, що нижче 5 млн барелів на добу показник в Росії не опускався з квітня 2022 року.

