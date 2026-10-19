Нові знеструмлення зафіксовано у десяти областях – Укренерго

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України: на ранок є нові знеструмлення у багатьох областях, у частині областей до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень.

Про це інформує Укренерго.

"Упродовж минулої доби ворог продовжив здійснювати дронові атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України, а вночі та вранці – здійснив ракетний удар по низці енергооб'єктів", – говориться у повідомленні.

Внаслідок цього на ранок є нові знеструмлення у Волинській, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Одеській і Миколаївській областях.

Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи.

Щоб уникнути перевантаження пошкодженого попередніми російськими обстрілами обладнання – у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2 черг) для всіх категорій споживачів.

"Будь ласка, у період дії заходів обмеження споживайте електроенергію ощадливо!", – закликає Укренерго і нагадує, що графік відключень можна дізнатись на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у кожному окремому регіоні.

Кріи того, через несприятливі погодні умови (дощ, сильні пориви вітру) – на ранок повністю або частково були знеструмлені близько 140 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Київській областях.

Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній електропередачі.

Укренерго повідомляє, що споживання електроенергії зросло. Станом на 09:30, воно було на 4,5% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п'ятницю, 16 жовтня.

Причина змін – хмарна погода з дощем у більшості областей України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 18 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,9% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 11 жовтня.

"Це зумовлено зниженням температури повітря, що спонукає споживачів до користування електричними обігрівачами у вечірні години", – зазначили у компанії і закликали обмежити користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00.

Нагадаємо:

У Волинській області після атаки російських дронів постраждала критична інфраструктура та цивільна інфраструктура, минулося без загиблих та травмованих.

Уночі російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури на Житомирщині, спричинивши пожежі. На Полтавщині безпілотник влучив у залізничну інфраструктуру одного з підприємств.