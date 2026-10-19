Росіяни атакували критичну інфраструктуру на Волині: які наслідки

У Волинській області після атаки російських дронів постраждала критична інфраструктура та цивільна інфраструктура, минулося без загиблих та травмованих.

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.

"Наша область знову зазнала масованої атаки реактивники шахедами. Упродовж ночі та ранку на область було націлено близько 15 ворожих безпілотників", – написав він у Телеграм.

За його даними, найбільше атакували Ковель, Маневичі, Луцьк.

"Внаслідок влучань та падінь уламків дронів постраждала критична інфраструктура та цивільна інфраструктура. На щастя, інформації про травмованих та загиблих немає", – говориться у повідомленні..

Без електропостачання залишилися близько 66 тис. точок обліку, повідомив Романюк.

"Ліквідація наслідків атак триває. Всі служби працюють над цим, коли дозволяє безпекова ситуація", – додав він.

Нагадаємо:

16 жовтня повідомлялося, що російські БпЛА поцілили у приватні підприємства та критичну інфраструктуру на Волині, у тому числі – у підприємство з іноземними інвестиціями у Луцьку.

Згодом повідомлялося, що завод Kromberg & Schubert у Луцьку, який виготовляє електричні бортові кабельні системи для автомобілів, припинив роботу після російських атак на підприємство.

16 жовтня російська атака спричинила значні руйнування ТРЦ "Екватор" у Рівному. За повідомленням адміністрації, пожежа виникла через падіння уламків збитого безпілотника. Постраждалих не було.

У Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 19 жовтня серйозних руйнувань зазнав ТРЦ Cosmo Multimall, раніше відомий як "Космополіт".