РФ атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини та Полтавщини

Уночі російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури на Житомирщині, спричинивши пожежі. На Полтавщині безпілотник влучив у залізничну інфраструктуру одного з підприємств.

Про це повідомили ДСНС та голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

На Житомирщині рятувальники ліквідували пожежі на кількох локаціях. Через постійні повітряні тривоги особовий склад і техніку доводилося відводити в безпечні місця. Попередньо, загиблих і травмованих немає.

У Полтавському районі російський БпЛА влучив у залізничну інфраструктуру підприємства. За попередніми даними ОВА, ніхто не постраждав.

Нагадаємо:

Внаслідок падіння уламків російських повітряних цілей в Ірпені на Київщині спалахнула пожежа у приватному секторі, є постраждалі, повідомила в.о. мера.