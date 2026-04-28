Росіяни атакували агропідприємства на Чернігівщині

У ніч на 28 квітня російські загарбники атакували ударними дронами село в Семенівській громаді Чернігівської області, ціллю атаки стали агропідприємства.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

Внаслідок атаки були знищені ангари із зерном і майном. У Куликівській громаді Чернігівського району пошкоджене фермерське господарство. У Городнянській - зайнялися оселі.

Також у селі Новгород-Сіверської громади через удар тривала пожежа на приватному подвір'ї.

Протягом доби було 11 обстрілів безпілотниками та 43 вибухи.

Вночі та зранку 28 квітня російські загарбники атакували інфраструктуру Кривого Рогу, внаслідок чого загинув чоловік та поранено пʼять людей.