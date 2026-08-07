"Епіцентр" розповів, скільки торгових центрів втратив за час війни

Починаючи з лютого 2022 року були повністю знищені 10 торгових центрів "Епіцентру", ще 13 торгових об'єктів компанії за час повномасштабного вторгнення зазнали пошкоджень.

Про це повідомили у компанії "Епіцентр".

Починаючи з лютого 2022 року були повністю знищені десять торгових центрів "Епіцентр" у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові, Кам'янському, Херсоні (два ТЦ), Сумах та Кривому Розі. Ще один торговий об'єкт компанії у Мелітополі опинився під окупацією.

"Крім торгових центрів, було знищено виробництво керамічної плитки. Повністю зруйновано логістичний комплекс в Києві на вул. Віскозній. Вже вдруге в цьому році зазнав руйнувань логістичний центр у смт. Калинівка", – повідомили у компанії.

Ще 13 торгових об'єктів компанії зазнали пошкоджень спочатку повномасштабного вторгнення.

Згідно з оцінками незалежних експертів станом на весну 2025 року, сума збитків "Епіцентру", спричинених внаслідок повномасштабної війни, склала понад мільярд доларів.

"Впродовж 2025-2026 років збитки продовжували завдаватися і суттєво зросли. Процес їхньої оцінки триває. Тож зазначена сума буде уточнюватися у міру проведення нових експертиз", – говориться у повідомленні.

"Епіцентр" зазначає, що наразі ще триває оцінка наслідків атаки, тому робити остаточні висновки щодо впливу на роботу компанії зарано.

"Водночас ми вже працюємо над перерозподілом товарних запасів і перебудовою логістичних процесів. Зробимо все від нас залежне, щоб забезпечити безперебійну роботу торгових центрів та щоб покупці не відчули наслідків цієї атаки", – зазначено у повідомленні.

"Епіцентр" не очікує значного дефіциту товарів у зв'язку з нещодавніми російськими ударами по складах деяких виробників та постачальників, проте можлива відсутність на полицях окремих товарних позицій.

"Штучно піднімати ціни на товари для кінцевого споживача через руйнування нашої логістичної інфраструктуру ми не плануємо", – запевнили у компанії.

"Проте вартість товарів може змінюватися в залежності від багатьох інших факторів, які не залежать від компанії. В тому числі від зміни цін на енергоносії, валютного курсу, ситуації на світових сировинних ринках тощо", – зазначає "Епіцентр".

Через систематичні удари росії мережа компанії вже скоротилася. Якщо на кінець 2021 року мережа компанії об'єднувала 80 торгових центрів, то зараз працює лише 70. І це при тому, що в період повномасштабної війни відкрилися нові торгові центри.

Нагадаємо:

Російські загарбники знищили складських приміщень українського бізнесу на понад 400 тисяч квадратних метрів, що еквівалентно 56-м футбольним полям.

У ніч на 5 серпня російські окупанти атакували логістичні та виробничі потужності "Епіцентру" в Києві й Калинівці, у результаті чого загинув працівник компанії, ще троє дістали поранення.

Унаслідок російської атаки в ніч на 5 серпня були пошкоджені логістичний центр NOVUS і два розподільчі центри "Сільпо". Загинули шестеро працівників.

Також росіяни повністю знищили логістичний склад Intertop Ukraine, склад із товарами Puma, складські приміщення логістичного партнера Bosch Ukraine. За попередньою інформацією, уся продукція Bosch, яка перебувала на складі, знищена.

У Rozetka зазначили, що прямі збитки Rozetka внаслідок російських атак сягають мільярдів гривень і є найбільшими за всю історію компанії.