На Запоріжжі без світла залишилися п'ять тисяч споживачів

Внаслідок російських атак на Запоріжжі без електропостачання залишилися понад п'ять тисяч споживачів, повністю знеструмлені два населені пункти.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його даними, без електропостачання залишилися понад 5 тисяч споживачів у Запорізькому районі. Повністю знеструмлені два населені пункти.

"Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація", – зазначив голова обласної військової адміністрації.

Нагадаємо:

Внаслідок російського масованого удару – на ранок 7 серпня є нові знеструмлення у пʼяти областях країни.