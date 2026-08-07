Внаслідок терору Росії проти АЗС постраждали близько 4% станцій – звіт НБУ

Під час своєї кампанії по атаках на автозаправні станції Росія пошкодила або знищила лише 4% від загальної кількості АЗС в Україні.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

"Фіксується помітне зростання кількості обстрілів АЗС у прифронтових регіонах, що однак не мало суттєвого впливу на діяльність галузі загалом.

Станом на кінець липня руйнувань чи пошкоджень зазнали близько 4% від загальної кількості АЗС, а втрачені обсяги продажів на зруйнованих об'єктах компенсувалися зростанням продажів пального в регіонах, віддалених від ЛБЗ та кордону з рф", – йдеться у звіті.

Також у НБУ зазначили, що під час першого півріччі зафіксували щонайменше 25 атак на складську й логістичну інфраструктуру, під час яких росія знищила 500 тис. кв. м складських площ. Раніше руйнування оцінювали в 400 тис. кв. м.

Крім того, Росія завдала понад 1000 ударів по рухомому складу залізниці з пошкодженням більш ніж 200 локомотивів, а також десятки ударів по портовій інфраструктурі, які лише посилилися в липні.

Нагадаємо:

Росія знищила понад 200 автозаправних станцій в Україні, зокрема понад 80 у Харкові та області.