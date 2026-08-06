Росіяни атакували залізничну станцію на Харківщині, є загиблі та поранені
Росія атакувала залізничну інфраструктуру Харківщини: за попередньою інформацією, внаслідок удару по станції Лозова є загиблі та поранені залізничники.
Про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".
Згодом стало відомо, що внаслідок удару загинули двоє чоловіків, ще восьмеро людей постраждали.
"Пошкоджено будівлю вокзалу, контактну мережу та рухомий склад. На місці працюють усі необхідні служби Укрзалізниці та рятувальники", – говориться у повідомленні.
Наразі рух поїздів до станції Лозова та зі станції Лозова тимчасово призупинено. Пасажирів, які зараз прямують до Лозової, просять стежити за індивідуальними сповіщеннями в застосунку.
"На станції облаштовані укриття. Завчасно було оголошено підвищену небезпеку та своєчасно передано команду терміново перейти в укриття. Наразі триває детальне з'ясування всіх обставин трагедії, щоб встановити, що саме завадило врятувати життя людей", – повідомляє Укрзалізниця.
Нагадаємо:
Раніше ворог завдав удару по пасажирському поїзду на Дніпропетровщині, залізничники й пасажири встигли евакуюватися з вагонів.
Раніше російський безпілотник атакував цивільну залізничну інфраструктуру у Дніпропетровській області та влучив у локомотив вантажного поїзда.
Росія систематично атакує українську залізницю, намагаючись порушити роботу критичної транспортної інфраструктури. Наприклад, 12 травня ворожий БПЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині.
У першому кварталі 2026 року росіяни завдали 541 удар по інфраструктурі та рухомому складу.