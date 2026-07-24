На Дніпропетровщині росіяни поцілили по пасажирському поїзду

На Дніпропетровщині ворог завдав удару по пасажирському поїзду, залізничники й пасажири встигли евакуюватися з вагонів.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця"

"На Дніпропетровщині ворог завдав удару по пасажирському поїзду. Моніторингова група вчасно попередила поїзну бригаду про потенційну загрозу, тож залізничники й пасажири встигли евакуюватися з вагонів", – говориться у повідомленні.

БПЛА влучив в локомотив, розповіли в УЗ.

"Наразі наші колеги працюють над тим, аби пасажири подовжили свою подорож максимально безпечним маршрутом і дісталися своїх станцій з мінімальною затримкою", – зазначили у компанії.

Нагадаємо:

Раніше російський безпілотник атакував цивільну залізничну інфраструктуру у Дніпропетровській області та влучив у локомотив вантажного поїзда.

Росія систематично атакує українську залізницю, намагаючись порушити роботу критичної транспортної інфраструктури. Наприклад, 12 травня ворожий БПЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині.

У першому кварталі 2026 року росіяни завдали 541 удар по інфраструктурі та рухомому складу.