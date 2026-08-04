Контейнерні перевезення залізницею зросли у першому півріччі на 36%
За шість місяців 2026 року в Україні залізницею перевезено 155,6 тисяч ДФЕ, що на 36% більше торішніх показників, цей показник є найвищим за останні шість років.
Про це пише галузеве медіа RAIL.insider.
Під час зустрічі з представників АТ "Укрзалізниця" з відправниками контейнерів заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи товариства Валерій Ткачов повідомив, що у січні–червні 2026 року залізницею транспортовано 155 тис. 595 ДФЕ.
Порівняно з відповідним періодом торік зростання становить 36%. Поточний показник є найвищим за останні шість років.
Окрім того, на тлі загального спаду перевезень частка контейнерів у загальному обсязі вантажопотоку демонструє ріст, сягнувши рекордної позначки 4,5%. Для порівняння: у 2024 році показник становив 3,6%, а торік — 3,4%.
Ткачов уточнив, що у загальному обсягу експорт посідає 58%. Серед основних вантажів — агропродукція (зерно, олія та шроти) і металургія.
Частка імпорту становить 31%. Ввозять до України переважно полімери та пластики, побутову техніку та машини.
Ще 11% припадає на внутрішні перевезення у контейнерах. Тут превалюють агропродукція, хімікати та чорні метали.
Зросла і частка використання фітингових платформ філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця". Наразі вона становить 34%. Водночас торік показник становив лише 21%.
За 5 місяців 2026 року контейнерні перевезення залізницею зросли на 43%.
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