Росіяни атакували вантажний поїзд: поранено машиніста

12 травня ворожий БПЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Унаслідок удару по локомотиву машиніст отримав уламкове поранення ноги. Його життю наразі нічого не загрожує — залізничнику оперативно надали допомогу та госпіталізували.

Ворожа атака не зупинила рух поїздів.

Нагадаємо:

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на середу, 7 травня, постраждало відділення "Укрпошти".