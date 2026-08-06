На повернення світла херсонцям знадобиться кілька днів – голова ОВА

Після нічної російської атаки Херсон залишається без електроенергії, на те, щоб відновити електропостачання у повному обсязі знадобиться кілька днів.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Ситуація з електропостачанням у Херсоні після нічної російської атаки залишається складною, повідомив він. Через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури місто наразі залишається без електроенергії.

"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків удару. Робитимемо все можливе, аби відновити електропостачання у повному обсязі протягом кількох днів", – написав Прокудін у Телеграм.

Він закликав херсонців не перевантажувати мережу і не вмикати одразу із поверненням світла енерговитратні прилади.

Якщо потрібно підзарядити телефони, зв'язатися з рідними чи отримати іншу необхідну допомогу, можна звертатися до Пунктів незламності.

Нагадаємо:

Раніше на Херсонщині постійні російські удари по енергетичній інфраструктурі офіційно класифікували як загрозу виникнення надзвичайної ситуації, відповідний статус отримала і ситуація з теплопостачанням Херсона через ризик зриву опалювального сезону.