Збитки "Укрзалізниці" склали 7,9 мільярдів гривень: які причини

Через регулярні ворожі атаки на інфраструктуру та різке здорожчання енергоресурсів АТ "Укрзалізниця" зафіксувала у першому кварталі року близько 7,9 мільярдів гривень збитку.

Про це АТ "Укрзалізниця" повідомляє у Телеграм.

"Численні ворожі атаки, скорочення обсягів перевезень через неритмічну роботу вантажовідправників та різкий стрибок цін на енергоресурси критично вдарили по фінансових показниках Укрзалізниці у I кварталі 2026 року, але компанія вистояла та зберегла рух", – говориться у повідомленні.

Компанія зазначає, що перший квартал 2026 року став складним випробуванням. Ворог завдав 541 удар по залізничній інфраструктурі та рухомому складу — це як половина від кількості всіх атак за 2025 рік.

Внаслідок цього було пошкоджено 1 718 залізничних об'єктів. Під час виконання своїх службових обов'язків поранення отримали 28 залізничників — машиністи, колійники, енергетики, вагонники та інші.

"Ці регулярні ворожі атаки на інфраструктуру, різке здорожчання енергоресурсів негативно вплинули на результати роботи компанії — у підсумку зафіксовано збиток близько 7,9 млрд грн", – говориться у повідомленні.

Але й при таких викликах було втримано на незмінному рівні тарифи для пасажирів, щоб зберігати доступність перевезень для всіх, а також вантажні тарифи, щоб підтримати вітчизняні підприємства та всю економіку протягом складного періоду, говориться у повідомленні.

Ворог наростив атаки й по припортовій інфраструктурі, промислових підприємствах, а також по рухомому складу — зокрема локомотивах, які забезпечують підвезення сировини та вивезення готової продукції з виробничих потужностей. Масштабні наслідки для промисловості, а отже, й для обсягів перевезень мали перебої з енергопостачанням.

Зокрема, цієї зими через проблеми з електропостачанням тимчасово призупиняли роботу металургічні, гірничо-збагачувальні комбінати та інші підприємства. Крім того, ситуацію ускладнили аномальні морози. Як наслідок, обсяги вантажних перевезень у першому кварталі цього року зменшилися на 6,4% — до 34,8 млн тонн вантажів порівняно з минулим роком.

Пасажирські перевезення в далекому сполученні також зменшилися — до 5,8 млн пасажирів, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Основними причинами цього стали системні атаки ворога на пасажирські поїзди та залізничну інфраструктуру. Через це залізничники були змушені тимчасово скорочувати або змінювати маршрути руху поїздів.

Додатково ситуацію ускладнили зростання цін на паливо на тлі конфлікту на Близькому Сході та загальна нестабільність ринку.

"Так, закупівельна вартість дизельного пального у березні зросла майже на 50% при тому, що УЗ залишається одним з найефективніших закупівельників на Prozorro", – зазначили в УЗ.

Крім того, через масовані обстріли української енергетичної інфраструктури, втрату частини генеруючих потужностей та вимогу щодо імпорту електроенергії, щоб стабілізувати ситуацію по країні в цілому, ціни на електроенергію різко стрибнули вгору: вартість електроенергії зросла на 52%. Для УЗ це принесло додаткові витрати в розмірі 2,58 млрд грн.

Водночас компанія продовжує працювати завдяки жорсткій економії. Уже другий рік поспіль зарплати залізничників не індексуються, а попередні підвищення були мінімальними, зазначають у компанії.

В УЗ запевняють, що компанія максимально оптимізує витрати на розвиток і відновлення, хоч і потребує додаткових ресурсів на відновлення пошкодженого. Вона перевиконує програму нарощення операційної ефективності обсягом понад 10,2 млрд грн.

Зокрема, рекордними темпами реалізує металобрухт, ефективно здає в оренду площі через Prozorro, передає непрофільні активи та ін.

"Важливим для того, щоб зберегти рух, стало й впровадження експериментального механізму державного замовлення на пасажирські перевезення: вперше держава розпочала системно компенсувати різницю між собівартістю та тарифами на пасажирські перевезення", – додали у компанії.

Нагадаємо:

АТ "Укрзалізниця", яке у січні цього року пропустило сплату $45 млн відсотків за єврооблігаціями 2026 та 2028 років, перебуває в конструктивному діалозі з кредиторами.

До літнього сезону "Укрзалізниця" повністю підготувала 933 спальні вагони та 100 вагонів швидкісних поїздів, при чому 71% вагонів, які сьогодні виходять у рейс, є кондиціонованими.

АТ "Укрзалізниця" виступає проти відміни граничних строків експлуатації вагонів, оскільки це на думку компанії, створюватиме ризики для безпеки залізничних перевезень в Україні, у той час, як основні промислові асоціації та об'єднання України виступають за скасування норм граничного строку експлуатації залізничних вантажних вагонів, ставлячи у пріоритет їх технічний стан.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що літній сезон буде важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість пасажирських вагонів зменшилася: за час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 46 вагонів та пошкодили 200 одиниць.

"Укрзалізниця" ввела додаткові безпекові обмеження, щоб по можливості зменшити ризики для пасажирів та залізничників.