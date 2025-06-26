Росіяни перестали повертати борги за кредитними картками

Росіяни стали гірше виплачувати борги за кредитними картками: станом на 31 травня за 8,3 млн кредиток платежі були прострочені більш ніж на 90 днів і більше.

Про це пише російський Forbes, посилаючись на дані "Скоринг бюро".

Згідно з опублікованими даними, сукупна заборгованість за такими картками склала 575,9 млрд рублів.

Загалом кредиток із різним терміном прострочення у банків тепер понад 12% у загальній видачі, а борги за ними досягли 11,3%. Це наслідок кредитного буму, коли банки роздавали росіянам дорогі кредитки, а також загального зростання боргового навантаження росіян, нагадують експерти.

На їхню думку, пік прострочень ще попереду: закредитовані шукають можливості перекредитуватися, але багато каналів для них уже закрито регулюванням Центрального Банку.

"Те, що росіяни стрімко виходять на прострочення за кредитками, відзначають й інші бюро кредитних історій. Наприклад, Об'єднане кредитне бюро (ОКБ) оцінювало кількість банківських клієнтів, які не платили за картками більше ніж 30 днів, на початок 2025 року в 2,35 млн осіб і відзначало погіршення платіжної дисципліни власників карток", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що голова Мінекономрозвитку РФ заявив, що "за відчуттями бізнесу", Росія вже на межі переходу в рецесію. "За цифрами у нас охолодження в економіці. Але у нас усі наші цифри – це дзеркало заднього виду. За поточними відчуттями бізнесу, ми загалом уже, здається, на межі переходу в рецесію", – зазначив чиновник.

Те, що РФ суттєво зростає ймовірність сценарію, за яким економіка може уповільнитись до технічної рецесії швидше, ніж вдасться приборкати інфляцію, повідомлялося ще у лютому. Відповідні документи були підготовлені для внутрішнього обговорення урядом РФ.

Зниження цін на нафту, бюджетні обмеження та зростання проблемної корпоративної заборгованості входять до числа ключових економічних ризиків, з якими стикається Росія. Особливе занепокоєння викликає можливе збільшення видобутку нафти у США та країнах ОПЕК.

Раніше повідомлялося, що уряд Росії у 2025 році планує закуповувати алмази за державний бюджет, щоб підтримати держкорпорацію "Алроса"", яка через західні санкції зазнала серйозного падіння експорту.

З 2022 року "Алроса" перебуває під західними санкціями, а у 2024 році країни G7 ввели ембарго на імпорт її алмазів, у тому числі й через треті країни. Як наслідок, експорт "Алроси" у 2024 році впав на 38% порівняно з довоєнним рівнем.