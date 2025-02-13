У РФ криза в економіці може початися раніше, ніж вдасться приборкати інфляцію – Reuters

У РФ суттєво зростає ймовірність сценарію, за яким економіка може уповільнитись до технічної рецесії швидше, ніж вдасться приборкати інфляцію.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на документи, підготовлені для внутрішнього обговорення урядом РФ.

Зниження цін на нафту, бюджетні обмеження та зростання проблемної корпоративної заборгованості входять до числа ключових економічних ризиків, з якими стикається Росія. Особливе занепокоєння викликає можливе збільшення видобутку нафти у США та країнах ОПЕК.

Лідер Кремля Путін і високопосадовці публічно неодноразово вихваляли стійкість російської економіки перед міжнародними санкціями.

Однак документи, з якими ознайомилося агентство Reuters, свідчать про ширший спектр занепокоєнь. Їх підготували Міністерство економіки та Центробанк для обговорення 4 лютого на нараді з прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним.

"Ймовірність сценарію, за якого уповільнення економіки до технічної рецесії відбудеться значно швидше, ніж зниження інфляції, суттєво зростає", — йдеться в доповіді Мінекономіки.

Довідка. Технічна рецесія — це економічний стан, коли ВВП країни знижується два квартали поспіль у порівнянні з попередніми.

У документі також зазначено, що високі процентні ставки стримують кредитування та інвестиції, що загрожує перспективам економічного зростання Росії.

"Брак інвестицій зараз — це низькі темпи зростання ВВП через два-три роки", — наголошується в доповіді.

І Мінекономіки, і Центробанк вказали на ризик зниження цін на нафту, що може створити проблеми для федерального бюджету.

Центробанк підкреслив "значний ризик" падіння нафтових цін у разі активного нарощування видобутку у США, а також зазначив, що резервні потужності країн ОПЕК наразі близькі до рекордних і еквівалентні обсягу експорту російської нафти.

"Бюджетні обмеження в наступні 5–10 років можуть бути жорсткішими, ніж здається зараз", — йдеться в оцінці Центробанку щодо можливого впливу зниження нафтових цін.

Нагадаємо:

Лідер Кремля Володимир Путін все більше непокоїться через проблеми у воєнній економіці Росії, саме тоді, коли Дональд Трамп активно закликає до завершення війни в Україні.