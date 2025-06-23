Росія через санкції почне продавати алмази сама собі

Уряд Росії у 2025 році планує закуповувати алмази за державний бюджет, щоб підтримати держкорпорацію "Алроса"", яка через західні санкції зазнала серйозного падіння експорту.

Про це пише The Moscow Times.

У бюджеті на 2025–2027 роки передбачено 154 мільярди рублів (приблизно 1,71 мільярда доларів) на закупівлю дорогоцінних каменів для Гохрана, половина з яких буде спрямована саме на алмази, повідомив заступник міністра фінансів Олексій Моїсеєв.

За його словами, сторони наразі погоджують конкретний асортимент закупівель. ""Це непроста робота. Гохран хоче купити найкращі та унікальні камені, а Алроса може продати найкращі камені і без цього. Але переговори просуваються"", — цитує Моїсеєва "Інтерфакс".

З 2022 року ""Алроса"" перебуває під західними санкціями, а у 2024 році країни G7 ввели ембарго на імпорт її алмазів, у тому числі й через треті країни. Як наслідок, експорт ""Алроси"" у 2024 році впав на 38% порівняно з довоєнним рівнем.

За підсумками минулого року компанія втратила 26% виручки, майже половину EBITDA, а чистий прибуток скоротився у 4,4 рази, до 19,3 мільярда рублів (приблизно 214 мільйонів доларів). У другій половині року ""Алроса"" стала збитковою, зазнавши втрат у 17,3 мільярда рублів (приблизно 192 мільйони доларів).

На кінець 2024 року на балансі ""Алроси"" накопичилося нерозпроданих алмазів на суму 129,9 мільярда рублів (приблизно 1,44 мільярда доларів), що на 50% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо:

Постачання російських алмазів на світовий ринок у 2024 році знизилися до найнижчого рівня за понад десятиліття.

Уперше за 15 років російська влада почне скуповувати алмази за рахунок коштів федерального бюджету, щоб підтримати держкорпорацію "Алроса", яка потрапила під санкції та ембарго західних країн.

Росія два роки поспіль скорочує експорт необроблених алмазів, обсяг експорту за цей час впав більш ніж на третину.