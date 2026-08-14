Низка російських регіонів знову ввела обмеження на відпуск пального

Кілька регіонів Росії знову стикаються з дефіцитом палива після того, як Україна відновила майже щоденні атаки на нафтопереробні заводи в країні.

Про це пише Bloomberg.

Калузька область, що межує з Московською, з суботи запровадить систему нормування пального для автомобілів на основі їхніх номерних знаків.

Астраханська область на узбережжі Каспійського моря планує обмежити продаж палива до 40 літрів на транспортний засіб та тимчасово обмежити роботу низки міських заправних станцій.

Раніше цього тижня Оренбурзька область запровадила систему нормування, яка дозволяє продаж пального на основі номерних знаків, обмежила продаж бензину та дизелю на одного водія на заправці та заборонила набирати пальне в каністри.

На початок серпня регіони по всій Росії збільшили ліміти на відпуск пального або навіть скасували обмеження, а ціни на бензин та дизель на заправках впали.

Відновлення українських атак знову створює тиск на постачання. З початку серпня Ураїна вже атакувала 11 з 34 великих нафтопереробних заводів, переважно пов'язаних з великими виробниками нафти в Росії.

Деякі регіони, розташовані значно ближче до Москви або кордону з Україною, попередили про зниження поставок пального на початку цього тижня.

Енергетичний гігант "Роснефть" знизив ліміти постачання бензину до Костромської області після страйку 6 серпня на Ярославському нафтопереробному заводі, одному з найбільших у Росії.

Губернатор Воронезької області Александр Гусєв також попередив цього тижня про погіршення поставок палива.

"Немає жодних ознак того, що ситуація покращиться найближчим часом", – сказав він , додавши, що ситуація погіршується тим, що компанії спрямовують пальне до інших частин країни, де проблема ще гостріша.

Сусідня Липецька область у четвер відновила систему нормування на основі номерних знаків транспортних засобів на заправках "Газпрому", "Лукойлу", "Роснефті" та "Тебойлу".

Нагадаємо:

На початку серпня в Росію прийшла нова хвиля паливної кризи через удари України по нафтопереробним заводам. Тоді низка регіонів вже ввела обмеження на відпуск пального.

Російський нафтопереробний завод (НПЗ) середнього розміру "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбурзькій області припинив роботу 11 серпня внаслідок атаки українських дронів.