Росія продовжує реалізацію контракту на поставку літаків в Іран

Контракт між Російською Федерацією та Ісламською Республікою Іран на поставки навчальних літаків Як-130 та винищувачів Су-35 діятиме й у 2026 році.

Про це йдеться в матеріалі видання united24media та проаналізованих ЕП документах.

Виходячи з отриманого листування між різними підрядниками, які виконують замовлення на виготовлення певних деталей до згаданих вище військових літаків, впродовж останніх років відбувається планомірна реалізація контракту між "Рособоронекспорт" та Іраном (в документах фігурує як "іноземний замовник К10"). Відповідний договір було укладено 10 червня 2021 року.

Серед залучених підрядників науково-виробниче підприємство "Зірка" (виробляє катапультні сидіння), корпорація "Іркут" (експорт у рамках Об'єднаної авіабудівної корпорації та виробництво реактивних літаків), науково-виробниче підприємство "Інститут полімерних матеріалів" (розробка порохів, твердого ракетного палива, малогазових компонентів і зарядів на їх основі) та ФКП "Пермський пороховий завод" (порохи та вибухових речовин).

В одному з документів зазначається, що за планом постачання продукції для виробництва "пірокоплектів ПК-5" (використовуються в кріслах катапульти Як-130 та Су-35) на виконання контракту з Іраном має відбуватися впродовж березня-травня 2026 року.

Нагадаємо

4 березня 2026 року ізраїльський винищувач п'ятого покоління F-35 вперше збив пілотований апарат. Підтвердженою жертвою став літак Як-130 російського виробництва.

6 березня видання The Washington Post з посиланням на трьох посадовців, обізнаних з розвідданими, повідомило про те, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для атак на американські війська на Близькому Сході.

10 березня спеціальний посланець США Стів Віткофф, заявив, що російське керівництво заперечило звинувачення в тому, що вони обмінюються розвідданими з Іраном під час війни.