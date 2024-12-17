ЄС погодив будівництво супутникової мережі конкурента Starlink за понад 10 мільярдів євро

Європа запускає свою найамбітнішу космічну програму за останнє десятиліття, підписавши контракт на будівництво супутникової мережі вартістю 10,6 млрд євро.

Про це пише Financail Times.

Переговори були напруженими, зі суперечками про зростання витрат і ризиків, а також про те, як буде поділено роботу. У понеділок Європейська комісія встановила ціну програми в 10,6 млрд дол, з яких 61% фінансується державою (6 млрд євро), а залишок надходить від промислового консорціуму SpaceRise (4,1 млрд євро) на чолі з Eutelsat (Франція), Hispasat (Іспанія) та SES (Люксембург).

Зазначається, що спочатку вартість проекту Iris² оцінювалася приблизно 6 млрд євро.

Європейське космічне агентство надасть 550 млн євро. Частина інвестицій ЄС залежатиме від схвалення держав-членів блоку.

Очільник управління Єврокомісії з оборони, промисловості та космосу Тімо Песонен наголосив на стратегічній важливості для Європи власної космічної комунікаційної мережі.

Компанія SpaceRise, до якої входять європейські космічні та комунікаційні компанії Airbus, Deutsche Telekom, Telespazio та Thales, отримає 12-річну концесію на проектування, будівництво та експлуатацію Iris².

Проект розмістить 290 супутників на низьких і середніх навколоземних орбітах. Більшість його потужності буде виділено на комерційну широкосмугову послугу, що пропонується супутниковими операторами підприємствам і домогосподарствам. Але істотна частка буде виділена на безпекові сервіси, що підтримують урядові програми, такі як спостереження та управління кризами.

Французький супутниковий оператор Eutelsat, який розраховує на допомогу Iris² у фінансуванні розробки наступного покоління супутників OneWeb, інвестує 2 млрд євро в проєкт як найбільший приватний інвестор.